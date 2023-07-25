Kürsüde bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı! AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

SABAH SAATLERİNDE VEFAT ETTİ

10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

BAKAN TEKİN: 'EREN'İN VEFAT HABERİNİ ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan "Erzurum Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Erdoğan Eren kardeşime yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Hınıslı hemşehrilerime sabırlar diliyorum.Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Kaynak: İHA

