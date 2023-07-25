HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kürsüde bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı! AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

Kürsüde bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı! AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

25.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüde konuşan Erzurum’un Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren'e olay yerinde ilk müdahale yapılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 10 gündür tedavi altında olan Eren bu sabah hayatını kaybetti.

Kürsüde bir anda fenalaşıp yere yığılmıştı! AK Partili Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı.

YÜKSEK TANSİYONA BAĞLI BEYİN KANAMASI

Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.

SABAH SAATLERİNDE VEFAT ETTİ

10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

BAKAN TEKİN: 'EREN'İN VEFAT HABERİNİ ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan "Erzurum Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Erdoğan Eren kardeşime yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Hınıslı hemşehrilerime sabırlar diliyorum.Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendiDeprem anında korku içinde kaçtılar! Saniye saniye böyle görüntülendi
Çobanlık yaparak LGS'de Türkiye ikincisi olduÇobanlık yaparak LGS'de Türkiye ikincisi oldu
Kılıçdaroğlu'nu küplere bindiren anlar! 'Ümit Özdağ' çıkışı sonrası salon buz kestiKılıçdaroğlu'nu küplere bindiren anlar! 'Ümit Özdağ' çıkışı sonrası salon buz kesti
Anahtar Kelimeler:
Hınıs 15 temmuz ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

Anahtarını aracın içinde unuttu! Zamanla yarıştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.