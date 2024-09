Kürtçe konuştuğu için öldürüldüğü iddia edilmişti! Sebebi ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te 1 Eylül Pazar günü saat 00.30'da bir eğlence mekanında iddiaya göre, iki grup arasında çıkan kavgaya iş yerinin güvenlik görevlisi de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Kavga esnasında bıçakla yaralanan Iraklı iş insanı Hakeem Luqman Tawpeep (39) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÜRTÇE KONUŞTUĞU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

An be an kavgayı kaydeden güvenlik görüntüleri kaydı sosyal medya yayıldı. Kavganın 'Kürtçe konuşma' nedeniyle çıktığı iddia edilirken, emniyetteki işlemlerde gerçeğin ortaya çıkması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulundu. Açıklamada, “H.L.T., bir kafede ‘Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti’ iddiasının doğru olmadığı; iddiaların provokasyon amaçlı olduğu belirtilmiştir" şeklinde ifade edildi.

CİNAYETİN GERÇEK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada cinayetin gerçek nedeni ortaya çıktı. Eğlence mekanında oturan iki grubun yanlarında bulunan kadınlara yan bakılması sebebiyle tartışmanın başladığı, ardından cinayetle sonuçlanan kavganın çıktığını belirlendi. Şüphelilerin eğlence mekanı içinde başlayan kavgaları da güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

'YAN BAKMA' NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Cinayeti Hayrettin O.'nün işlediği tespit edildiği kavgada, şüphelilerin alkollü olduklarını ve yanlarındaki kadınlara 'yan bakma' nedeniyle kavganın çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada olaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan olayın faili Hayrettin O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 3 şüpheli adli kontrolle, 3 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır