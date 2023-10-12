HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi benzetmesi! Dilan Polat ve Engin Polat için Fatih Altaylı'dan olay sözler 'MASAK'ın bu raporundan sonra artık...'

Kurtlar Vadisi benzetmesi! Dilan Polat ve Engin Polat için Fatih Altaylı'dan olay sözler 'MASAK'ın bu raporundan sonra artık...'

12.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddialar bir süredir gündemde! Son olarak MASAK raporu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube'da MASAK raporuna değinip çarpıcı ifadeler kullandı. Polat ailesi için 'Kurtlar Vadisi' benzetmesi yapan Altaylı, "Belli ki arkalarında biri olmasa bu kadar rahat at oynatamazlardı" derken "Ama MASAK'ın bu raporundan sonra işler biraz zorlaşıyor. Bu rapor artık bir kere yazıldıysa eğer gerçekten bu ortadan kaldırılamaz kolay kolay" şeklinde konuştu.

Kurtlar Vadisi benzetmesi! Dilan Polat ve Engin Polat için Fatih Altaylı'dan olay sözler 'MASAK'ın bu raporundan sonra artık...'

Dilan Polat ve Engin Polat uzun bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Haklarında çok çeşitli iddialar bulunan ünlü çift, her geçen gün yeni bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı da çok konuşulan konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

'KURTLAR VADİSİ' BENZETMESİ

YouTube kanalında konuşan ve MASAK raporuna değinen Altaylı "Benim okuduğum şu; MASAK bu kişilerin, yani Polat ailesinin, şey gibi Kurtlar Vadisi gibi isimleri de acayip, Polat ailesinin yapmış olduğu işlerin gerçek iş olmadığı yolunda bir izlenime kapılmış. Şirketler arasında büyük para gidiş gelişler var diyor, hepsi Polat'lara ait veya onların yakınlarına ait, onlar tarafından kurulmuş veya kurdurulmuş şirketler arasında büyük bir para trafiği var diyor. 200 milyon liralık bir alışveriş görmüşler baktıkları yerlerde, belki fazlası da vardır. Ve burada diyor, ortalıkta alınan satılan bir mal yok, üretilen herhangi bir şey yok, burada bir naylon fatura işi var gibi duruyor, sahte faturalar yapılıyor, ciro varmış gibi gösteriliyor, ortada bir ciro yok. Demek burada diyor büyük ihtimalle kaynağı belirsiz bir paranın trafik yapılarak ortadan kaybedildiği, kaynağı belirsiz paranın sisteme sokulduğu şeklinde bir iddiası var MASAK'ın ve demiş ki bütün bu paralara ve hesaplara tedbir koyun demiş. Bu mahkemenin alacağı bir karar. Genellikle MASAK'ın böyle kararları uygulanır mahkeme tarafından. Göreceğiz." dedi.

f5

"BU RAPOR ARTIK BİR KERE YAZILDIYSA ORTADAN KALDIRILAMAZ KOLAY KOLAY"

Devamında Altaylı "Çünkü bunların belli ki arkalarında biri olmasa, güvendikleri bir dayıları, abileri, amcaları bir şeyleri olmasa bu kadar rahat at oynatamazlardı. Ya bunların dayıları artık etkisini kaybetmiştir ve gereken yapılacaktır. Veyahut da dayıları hala güçlüdür, başka dayıları da vardır, ya da ellerinde bir takım bilgiler, şantaj veya benzeri işler yapabilecekleri çeşitli görüntüler veyahut da yazışmalar vardır belki ve bu işi kapatmaya çalışacaklardır. Ama MASAK'ın bu raporundan sonra işler biraz zorlaşıyor. Bu rapor artık bir kere yazıldıysa eğer gerçekten bu ortadan kaldırılamaz kolay kolay. Doğrusu, bir şey de yapılması lazım eğer rapor doğruysa, eğer rapor gerçekleri yansıtıyorsa. Ve benzer işleri yapanların da 'ya bir dakika' demeleri lazım. Hakikaten memlekette işler çığırından çıkmış vaziyette. Sadece Dilan Polat meselesi değil bu. Daha kimler kimler var bildiğimiz veya bilmediğimiz. O yüzden de 'ya bir dakika kardeşim bu iş de bu kadar kolay değil' demek lazım. Çünkü şöyle oluyor; bu naylon fatura işleri yapıyorlar, bir takım garip yerlerden paralar falan kazanılıyor, sonra bunlar bir bakıyorsun böyle bir takım reklamlarla ya da direkt yatırımlarla, medya işleri falan filan oluşturuluyor. Ondan sonra bir dokunulmazlık, bir zırh falan garip yerlere gidiyor işler. Sonra bir bakıyorsun ki dünün hırsızı veya dünün naylon faturacısı bugün karşımıza saygın iş adamı, büyük patron falan diye lanse edilebiliyor 3 kuruş karşılığında. O yüzden kamunun, devlet otoritesinin 'hop bir dakika, bu işler o kadar da ucuz değil' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

f1

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu! Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında olay olacak MASAK raporu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çalıştırmadan fişe bakın' Akaryakıt istasyonunda başına geldi...'Çalıştırmadan fişe bakın' Akaryakıt istasyonunda başına geldi...
IDF, İsrailli askerlerin görüntülerini paylaştıIDF, İsrailli askerlerin görüntülerini paylaştı
"Soruşturma açacakları aşk ve sabırla bekliyorum" demişti... Meslekten atıldı"Soruşturma açacakları aşk ve sabırla bekliyorum" demişti... Meslekten atıldı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Dilan Polat MASAK engin polat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.