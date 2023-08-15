Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonraki itirafıyla şoke etti! '3 bölüm şansım vardı yoksa...'

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gökhan Uygun ve Erhan Ufak gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı bir dönemin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Dizideki oyuncuların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü Erhan'ın mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı. Değişimiyle çok konuşulan Güllü Erhan yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı.

Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış.

Verdiği bir röportajda oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.

Ufak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."

Oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorulunca ise "Oyunculuğu bırakmadım, devam etmek isterim. Güllü Erhan gibi iz bırakabileceğim bir rol gelirse kabul ederim." diyerek cevapladı.

Erhan Ufak şimdilerde Azerbaycan'da 'Türk Sanat Akademi' adıyla kurduğu oyunculuk eğitim stüdyosunda oyuncu olmak isteyen adaylara kamera önü oyunculuk dersleri veriyor.



