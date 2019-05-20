Kurum, AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

Basına kapalı yapılan oturumda çevre bakanları, "Yenilikçi çözümlerle düşük karbonlu geleceğe yönelik vatandaşların rolü: Yaşam tarzı, döngüsellik, mekansal planlama ve benzeri fırsatlar nasıl daha iyi değerlendirilebilir?" sorusuna yanıt aradı.

Romanya Başbakan Yardımcısı ve Çevre Bakanı Gratiela Leocadia Gavrilescu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda Kurum, AB'ye üye ve aday ülkelerin çevre bakanları ile bir araya geldi.

BÜKREŞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz yaşanabilir çevre, afetlere hazır ve akıllı şehirler vizyonu ile sürdürülebilir çevreye uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, "Romanya değerli bir komşu, müttefik ve stratejik bir ortağımızdır. Ülkemiz ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Güvenlik ve ekonomik iş birliğine dayanan stratejik ortaklığımızı daha da güçlendirmeye hazırız." dedi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geçen yıl 140'ıncı yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatan Kurum, Romanya'da yaşayan 70 bin dolayında Türk ve Tatar soylu Romen vatandaşın ülkeler arasında sağlam bir bağ oluşturduğunu söyledi.

Romanya'nın azınlıklara gösterdiği yaklaşımı takdirle karşıladıklarını dile getiren Kurum, bu yaklaşımın diğer AB üye ülkeleri ve bölge ülkelerine örnek olması gerektiğini bildirdi.

Kurum, Romanya'nın, Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2018'de Romanya ile ikili ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi üzerinde birlikte çalışmalıyız. İlgili kurumlarımız ve özel sektörlerimiz bu konuda müştereken çalışmaya hazırdır. Halihazırda Romanya'da 15 binden fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk yatırımlarının toplam değeri 7 milyar dolara ulaşmıştır. Türk şirketlerinin Romanya'da iş yapmalarını teşvik ediyoruz."