Kurum, gazetecinin o sorusuna sinirlendi! Cevabını heceleyerek verdi: Ol-ma-ya-cak

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş’ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Programın ardından Murat Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantı sırasında bir gazetecinin Kanal İstanbul sorusuna sinirlenen Kurum gazeteciye tepki göstererek cevabını heceleyerek verdi.

"OL-MA-YA-CAK"

Kanal İstanbul’la ilgili yeni bir ihale yapıldığını iddia eden bir gazetecinin sorusu üzerine Murat Kurum, “Bugüne kadar sorduğunuz soruların tamamında ya Kanal İstanbul var ya da ‘Ekrem Bey şöyle dedi. Siz ne diyorsunuz’ var. İstanbul’un sorunlarını konuşmadığınızın farkında mısınız? İstanbul’un sorunlarına ilişkin bizim gündemimizde olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla Kanal İstanbul da Kanal İstanbul diyorsunuz. İstanbul’un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok diyorum. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz. Vefat ‘53 bin’ diyoruz. ‘153 bin’ dediniz diyorsunuz. İstanbul’un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim gündemimizde olmayacak.Net.

"O TELAŞ BAŞKA"

Bizim önceliğimiz metro, deprem, vatandaşımızın huzuru, gençlerimizin geleceği. Orada yapılan ihaleyle ilgili gündem değiştirme çabalarıyla ilgili yapılanları görüyoruz. O telaş şimdi ne yapsak da gündemi farklı yere çeksek telaşı. O arsa Emlak Konut Genel Müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. THY personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzün vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş. O yüzden sizlere tavsiyemiz oradan ev alacak kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak. Bu mutluk hepimizin mutluluğu. Konut yapmadan konut fiyatları nasıl düşecek. Ev yapılmadan deprem endişesini nasıl atacak vatandaşlarımız. Bu bakış açısı önemli. Bizim 31 Mart’ta insanlarımıza İstanbullumuza hizmeti anlatmamız lazım. İstanbul’un sorunlarını nasıl çözmemiz gerektiğini anlatmamız lazım. İstanbul’la ilgilenmemiz lazım. İstanbul dışındaki gündemler buraya faydası olan işler değil” dedi.







