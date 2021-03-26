Kurutma makinesinden gelen tuhaf seslerin nedeni dehşete düşürdü! Motor kapağı açıldığında...

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Pring ailesi kurutma makinelerinden gelen alışılmasdık sesler üzerine tamirci çağırmaya karar verdi. Kurutucunun normal bir şekilde çalıştığını gören adam bunun basit bir sorun olduğunu, motorunda bir şeyin sıkışmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ancak gerçek, kuşkusuz hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeydi. Tamirci motor kapağını açar açmaz olduğu yerden fırladı ve uzaklaştı. Öyle ki motordan çıkan şey bir yılandı.

YILAN ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ AMA...

Kurutucuya giren yılan çoktan ölmüştü ancak yılanın oraya nasıl girdiği merak konusuydu. Ancak bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak güç değil. Öyle ki yılan motorun önünde bulunan ızgaralardan birinin eksik olması nedeniyle rahatlıkla kurutucuya girebilmişti.

Öte yandan aile artık daha dikkatli olacaklarını aksi takdirde bu durumun çok daha kötü olabileceğini vurguladılar.

