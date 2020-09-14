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  4. Kuşadası'nda acı olay! Bisiklet sürerken kalp krizi geçirip öldü

Kuşadası'nda acı olay! Bisiklet sürerken kalp krizi geçirip öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda acı olay! Bisiklet sürerken kalp krizi geçirip öldü

Olay, öğlen saatlerinde Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün Kuşadası’ndan Yaylaköy Mahallesi’ne bisikletiyle giden 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen, bugün sabah saatlerinde bisikletiyle evinden ayrılarak Yaylaköy Mahallesi’ne doğru yola çıktı.

Yokuş çıktığı esnada bir anda fenalaşan Sökmen yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sökmen’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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