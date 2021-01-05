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Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

05.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası polisi, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.’nın ifadesine başvurdu. S.K.’nın alınan ilk ifadesinde, avukat M.M.K. ile beraberindeki 5 kişinin ismini verdi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

(DHA)

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