Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre bir ihbar üzerine harekete geçen Kuşadası polisi, 14 yaşındaki kız çocuğu S.K.’nın ifadesine başvurdu. S.K.’nın alınan ilk ifadesinde, avukat M.M.K. ile beraberindeki 5 kişinin ismini verdi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyette ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gizlilik içinde yürüttüğü operasyon sonucu adliyeye sevk edilen avukat M.M.K. ile kimlikleri açıklanmayan 5 kişi tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

(DHA)

