HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuşadası'nda kan donduran olay! Belediye çalışanı komşu kavgasında hayatını kaybetti

Kuşadası'nda kan donduran olay! Belediye çalışanı komşu kavgasında hayatını kaybetti

11.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede çıkan tartışmada komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastane bahçesinde taraflar arasında kavga çıktı. İşte haberin detayları...

Kuşadası'nda kan donduran olay! Belediye çalışanı komşu kavgasında hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Vizyon Park Sitesi'nde ikamet eden Balsak (37) ile komşuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Balsak, bıçakla yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldıran Balsak, hastanede yaşamını yitirdi.

y

HASTANE ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

Olayın ardından hastaneye akın eden taraflar arasında kavga devam etti. Çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı olayları yatıştırmak için polis ekipleri hastane önüne sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Almanya'da yaşadığı, tatil için ilçedeki evlerine geldiği öğrenildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acılarının büyük olduğunu belirterek, Balsak'ın yakınlarına başsağlığı diledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdıDaha önce böylesini duymadınız! ATM etrafa para saçtı, vatandaş ne yapacağını şaşırdı
Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...Kaymakam duyurdu! Beklenen festival yasaklandı...
Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı! Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı!
Anahtar Kelimeler:
kuşadası kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni indirim açıklaması! 'Büyükbaş hayvan etleri de indirimli satılacak'

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Dev vurgunda yeni gelişme! Şirketin kurucusu ilk kez konuştu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Bakan Nebati'nin 'ÖTV' sözleri gündem oldu

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

Ali Babacan'a canlı yayında protesto şoku! Yapmadıkları kalmadı

İlginizi Çekebilir

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.