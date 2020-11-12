Kuşadası'nda 'Yüzen Çocuk' heykeline çirkin saldırı: Çirkin ve çağ dışı

Kuşadası'nda, 5-31 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, 2'si Rusya'dan olmak üzere toplam 9 sanatçı katıldı. 'Kuşadası' temasıyla mermer bloklardan yontulan heykeller, sempozyum sonrasında sahil bandında sergilenmeye başlandı.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu sanat eserlerinden olan 'Yüzen Çocuk' heykeli, saldırıya uğradı. Kuşadalı sanatçı Çağdaş Erçelik tarafından yapılan 1,5 metre yüksekliğindeki heykelin burun kısmı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Heykelin tahrip edilmesi, Kuşadalı sanatseverleri üzdü.

'SALDIRIYI KINIYORUM'

Yapılan çirkin ve çağ dışı saldırıyı kınadığını belirten heykeltıraş Çağdaş Erçelik, "Kuşadası'nda doğup büyüyen bir sanatçı olarak ilk defa kendi şehrim için bir heykel yaptım. Çocukluk anılarımdan beslenerek yonttuğum heykelin tahrip edilmesi bana tarifi imkânsız bir acı yaşattı. Bu saldırı, Kuşadası gibi medeni insanların yaşadığı bir kente hiç yakışmadı. Gelecek hafta Kuşadası'na gelip eserimin zarar gören yerlerini tekrar yapacağım" dedi.