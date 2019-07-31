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Kushner, Orta Doğu turunun ikinci ayağında Netanyahu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 22:42 | Son Güncelleme

Kushner, Orta Doğu turunun ikinci ayağında Netanyahu ile görüştü

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, bugün başladığı Orta Doğu turu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Orta Doğu turu kapsamında İsrail’e gelen ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Kushner ile Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin İran Dosyası Özel Temsilcisi Brian Hook ile ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer’in de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşmenin önemine vurgu yapılan açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kushner’in söz konusu turunun, ABD Başkanı Trump’ın yakın zamanda İsrail-Filistin sorununa çözüm amacıyla açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planının ayrıntılarını Arap liderlerle paylaşma hedefini taşıdığı belirtiliyor.

Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Ürdün’ü ziyaret eden ve Ürdün Kralı Abdullah ile Amman’da bir araya gelen Kushner’in bugünkü İsrail ziyaretinin ardından, Fas, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil yüzyılın anlaşması

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