Kusmaya ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Kusmaya iyi gelen şeyler, yiyecek ve içecekler

Farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen kusma, hem çocuklar hem de yetişkinler için günlük hayatı olumsuz etkileyebilen bir durumdur. Bulantı hissi ile başlayan ve gerçekleştikten sonra bulantı hissinin ortadan yok olduğu kusma, bazı doğal ve bitkisel yöntemler ile geçebilir. Kusmayı ne keser, evde bitkisel yöntemlerle nasıl geçer?

Kusma neden olur?

Vücudun yabancı maddelerden kurtulmak için oluşturduğu bir savunma mekanizması olan kusma, farklı nedenler ile ortaya çıkabilir. Böcek ısırıklarından sonra, araba veya deniz seyahatlerinde, alkol kullanımından sonra kusmaya daha sık rastlanır. Kusmanın sık rastlanan diğer nedenleri ise şunlardır:

Bağırsak tıkanıklığı

Apandisit

Alerjiye neden olan yiyeceklerin tüketimi

Bazı kanser türleri

Beyin hasarı

Gebelik

Enfeksiyon

Kusmaya ne iyi gelir?

Bazı basit yöntemler sayesinde kusmaya iyi gelebilecek önemli adımlar atabilirsiniz. Sık sık kusmaya ne iyi gelir? Kusmaya iyi gelen yöntemler arasında şunlar ön plana çıkar:

Derin derin nefes almak

Tuzlu kraker tüketmek

Sıvı tüketimini artırmak

Bileklerinize masaj yapmak

Limon yağı solumak

Çocuklarda kusmaya ne iyi gelir?

Çocuklarda kusmanın nedenleri geniş bir yelpazede karşınıza çıkar. İdrar yolu enfeksiyonlarından araç tutmasına kadar birçok farklı sebep ile ortaya çıkabilen çocuklarda kusma, dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur. Eğer kusmaya ateş eşlik ediyorsa doktora başvurulması gerekir.

Çocuk kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler ile çocukları rahatlatmak mümkündür. Papatya çayı, çocuklarda kusmaya iyi gelen bitki çayları arasında öne çıkar. Çocuklar açısından içimi kolay olan papatya çayı, çocuğu sakinleştirmek ve kusmayı azaltmak için ideal bir seçimdir. Ayrıca çocukların karanfil çiğnemesini sağlayarak da midesini rahatlatabilirsiniz.

Çocuklarda kusmaya iyi gelen diğer yöntemler arasında;

açık havaya çıkarıp derin nefes aldırmak

kusma sonrasında yemek yedirmemek

parfüm, deterjan gibi ürünlerden uzak tutmak

yemek yedirdikten sonra hemen yatırmamak

limonlu ıhlamur çayı içirmek yer alır.

Hamilelerde kusmaya ne iyi gelir?

Hamilelikte kusma ne zaman başlar? Hamileliğin ilk 3 ayında sıklıkla görülen kusma, anne adayları için zorlu anlar yaşatabilir. Sabah saatlerinde daha çok görülen ve rahatsızlık verici bir durum olan hamilelerde kusma, anne adaylarının en çok çözüm aradığı sorunlardan biridir. Hamilelerde kusmaya iyi gelen bazı yöntemler:

Sık sık ve az yemek yiyerek midenin boş kalmasını önlemek

Kusmayı artıracak baharatlı, kızarmış ve asitli yiyecekler tüketmemek

Yemek yedikten sonra hemen yatmamak

Bol bol sıvı tüketmek

Limon koklamak

Kusmayı azaltacak vitamin takviyeleri için doktora başvurmak

Kustuktan sonra ne yapılmalı?

Kustuktan sonra vücutta sıvı kaybı olduğu için bol su içmeye özen gösterilmesi gerekir. Mideyi yormadan yavaş yavaş ancak sık sık sıvı tüketimi ile etkili bir adım atılabilir. Suya birkaç dilim limon eklemek de faydalı olabilir. Kustuktan sonra yenilecek besinlere de dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Kustuktan sonra ne yenir?

Kustuktan sonra mideye ne iyi gelir? Karanfilli su, nane limon çayı, zencefil çayı ve muz tüketimi; kustuktan sonra yiyebileceğiniz besinler arasında yer alır. Özellikle muz, kısa sürede mideyi toparlayabilen önemli bir besindir. İshal ve kusmaya ne iyi gelir sorusunun cevabında da muz karşınıza çıkar.

Kusmayı ne keser?

Kusmayı kesmeye yarayan bazı özel besinler bulunur. Bu özel besinler şunlardır:

Yoğurt

Nane

Zencefil

Tarçın

Limon



