Kütahya’da bulundu! İlk örnek olarak kayıtlara geçti, ‘saldırı’ detayı dikkat çekti

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarihi miras haberlerine bir yenisi daha eklendi. İlk kez ortaya çıkan bu eser büyük heyecan yarattı. Kütahya Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda 3 bin 750 yıllık fayans silindir mühür bulundu. Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde bulunan 3 bin 750 yıllık silindir mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Kütahya’dan gelen haber heyecan yarattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te gerçekleştirilen kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonuna tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini taşıyan yangın tabakası içinde, 3 bin 750 yıllık bir silindir mühür bulunduğu bildirildi. Açıklamada mührün, Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mührün fayanstan yapılmış nadir bir buluntu olduğu, üst ve alt hattının çizgilerle sınırlandırıldığı, iç kısmında ise iç içe ikili ve üçlü gruplar halinde yerleştirilmiş "V" motifleri bulunduğu bilgisi yer aldı.

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BATI ANADOLU'DAKİ İLK ÖRNEK OLARAK KAYDA GEÇTİ

Orta Anadolu'da Kültepe ve Acemhöyük gibi büyük ticaret merkezlerinden bilinen fayans silindir mühürlerin, Batı Anadolu'daki ilk örneği olarak kayda geçen bu mührün, doğu ile batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Kazılar sırasında ortaya çıkan diğer buluntuların, bu ticaret merkezinin Mezopotamya ve Orta Anadolu kökenli eserlerle bağlantısını güçlendirdiği, ancak en çarpıcı bulgunun, yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları olduğu aktarılan açıklamada, keşfin hem Tavşanlı Höyük'ün önemini pekiştirdiği hem de Anadolu'nun tarihsel ticaret ağlarının boyutunu ve bu dönemdeki kültürel etkileşimlerin derinliğini gözler önüne serdiği belirtildi.

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BAKAN ERSOY'DAN SİLİNDİR MÜHRE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 bin 750 yıllık silindir mührün gün yüzüne çıkmasının Anadolu'nun tarihine yeni bir ışık tuttuğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Bu değerli bulgu, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor. Tavşanlı Höyük, kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel değerlerimizi koruma ve geleceğe miras bırakma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ersoy, projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine teşekkür etti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya mühür haberler
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