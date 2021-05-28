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Kütahya'da hortum paniği! Saniye saniye kaydettiler

28.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaklaşık 10 dakika süren hortumun ilçe merkezine yönlenmemesi büyük bir şans olarak tanımlandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde oluşan hortum, görenlerde paniğe neden olurken o anlar saniye saniye kaydedildi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 dakika süren ve boş arazide meydana gelen hortum, ilçe halkı ve Kütahya-Gediz yolunu kullanan vatandaşlarda panik oluştu. Birçok vatandaş araçlarını durdurup bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

''BÜYÜK ŞANS''

Bu arada, Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hortum boş arazide 10 dakika boyunca devam etti. Çavdarhisar barajı ve Yamankaya Mevkii'nde etkisini yitirdi. İlçe merkezine doğru yönlenmemesi büyük bir şans oldu. Kütahya Gediz yoluna bir kilometre mesafe olan hortum vatandaşlarımızda da panik oluşmuştur. Şu ana kadar bize tarım arazileriyle ilgili bir zarar ihbarı gelmedi'' ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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