Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'daki cezaevinden 11 ay önce firar eden hükümlü, Kütahya'nın Gediz ilçesinde gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan ocakta firar eden M.A'nın (36) babasının evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, kasten adam öldürme suçundan hükümlü M.A'yı, Salur Mahallesi'ndeki babaevinin çatı katına yapılan kulübede saklanırken yakaladı.
M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.
Atilla Taş gözaltına alındı!
Okul bahçesine girdi, polis vurarak öldürdü!
‘Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim’
Ekonomik krizin etkisiyle 3 milyon kişi ülkeyi terk etti
'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...
Kaybettiği annesini unutamayınca bu hale geldi
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Milyonları ilgilendiriyor! Sonuçlar açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum