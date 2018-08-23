Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.
Mahmut Kıcır'ın (39) kullandığı plaksız motosiklet, Emet-Hisarcık karayolu Yenice köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Kıcır, motosikletteki İbrahim Altın (17) ve Enes Karabacak (17) 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mahmut Kıcır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen Altın ve Karabacak, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.
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