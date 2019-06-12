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Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Kütahya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Özmen (60) yönetimindeki 34 JJ 0067 plakalı tır, Emet-Çavdarhisar kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen İsmail Aslan'ın (37) kullandığı zirai alet yüklü 43 NR 712 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan tır şoförü Özmen, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan sürücünün cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Doktor Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Emet Kütahya olumlu trafik kazası

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