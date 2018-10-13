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Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Doymaz yönetimindeki 45 B 4875 plakalı otomobil, Eynal Kaplıcaları yakınlarındaki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Ali Altıntaş'ın kullandığı 35 JY 124 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Halil, Hanife, Ganime ve 10 aylık bebek Sülhan Doymaz, Reyhan Bozkurt ile Hüseyin Tunçel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kütahya simav trafik kazası

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