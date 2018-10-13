Kütahya'da trafik kazası: 8 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Doymaz yönetimindeki 45 B 4875 plakalı otomobil, Eynal Kaplıcaları yakınlarındaki köprü üzerinde, karşı yönden gelen Ali Altıntaş'ın kullandığı 35 JY 124 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Halil, Hanife, Ganime ve 10 aylık bebek Sülhan Doymaz, Reyhan Bozkurt ile Hüseyin Tunçel yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog
Trump'tan Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir açıklama daha!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 3 numaralı ismi tutuklandı
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...