HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir?

Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir?

14.04.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutlu Doğum Haftası nedir? 14 Nisan 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Bir diğer adı Mevlid-i Nebi Haftasıdır. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum haftası olan, bu özel hafta vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte detaylar....

Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir?

Kutlu Doğum Haftası 14 Nisan 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum haftası olan Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası, 1989'da başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her sene farklı bir gündem üzerinden İslam peygamberi Hz. Muhammed’in anlatılmasını hedefleyen etkinliklerdir.

Kutlu Doğum Haftası yalnızca ülkemizde kutlanmaktadır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanan güne ilişkin yapılan etkinlikler son senelerde 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Hem Türkiye'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından, bütün insanlığın Peybamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun kutlandığı bir haftadır. Kutlu Doğum Haftası'nda, Peygamberimizin hatırlanarak doğumunun sevgi ve saygıyla kutlanması ve tüm Müslümanlar için yol gösterici olması adına hayatı ve kişiliğinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Bu nedenle İslam Peygamberi olarak yeryüzüne indirilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun anılması için gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinlikler ve anma törenleri eşliğinde kutlanmaktadır. Bununla birlikte Müslümanlar da Kutlu Doğum Haftası'na özel pek çok dua ve ibadetlerle birlikte karşılayabilirler.

KUTLU DOĞUM HAFTASI'NDA YAPILACKA İBADETLER NELERDİR?

-Kutlu Doğum Haftası'ndan öncelikli olarak bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

-Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

-14-20 Nisan arasında Kuran-ı Kerim birçok kez okunabilir.

-Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıp, iki salat arasında mutlaka kabul olan duamızı yapabiliriz.

-Kuran okuyup önce Peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya ve sonra diğer peygamberlere hediye edebiliriz.

-Hz. Muhammed'in anıldığı sohbetlere, etkinliklere katılabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi?2022 MSÜ sınavına kaç kişi girdi?
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'
Daha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldiDaha 17 yaşındaydı! Kahreden haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.