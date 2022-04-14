Kutlu Doğum Haftası 14 Nisan 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum haftası olan Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Kutlu Doğum Haftası nedir? Neden kutlanır? Kutlu Doğum Haftası'nda yapılacak ibadetler nelerdir? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası, 1989'da başlatılan Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından desteklenen, her sene farklı bir gündem üzerinden İslam peygamberi Hz. Muhammed’in anlatılmasını hedefleyen etkinliklerdir.

Kutlu Doğum Haftası yalnızca ülkemizde kutlanmaktadır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü kabul edilen 20 Nisan tarihinde kutlanan güne ilişkin yapılan etkinlikler son senelerde 14-20 Nisan arasında yapılmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, 1989 yılında hicri takvime göre Mevlid kandilinin ardından düzenlenirdi. 1989 yılından sonra ise miladi takvime göre uyarlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bildiriye göre, Kutlu Doğum Haftası’nda bu sene ana tema "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacak.

Peygamber efendimizin gerçek doğum günü Hicri takvimdeki Rebiülevvel ayının 12. gününün sabahıdır. 11.gece Mevlid kandili olarak İslam alemi tarafından kutlanmaktadır. Yani her yıl Nisan 14-20 günleri arası kutlanan kutlu doğum haftası, peygamber efendimizin doğduğu gerçek ay değildir, Diyanet işlerinin çıkarttığı bir tür etkinliktir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Hem Türkiye'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından, bütün insanlığın Peybamberi olan Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun kutlandığı bir haftadır. Kutlu Doğum Haftası'nda, Peygamberimizin hatırlanarak doğumunun sevgi ve saygıyla kutlanması ve tüm Müslümanlar için yol gösterici olması adına hayatı ve kişiliğinin anlatılması amaçlanmaktadır.

Bu nedenle İslam Peygamberi olarak yeryüzüne indirilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğumunun anılması için gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinlikler ve anma törenleri eşliğinde kutlanmaktadır. Bununla birlikte Müslümanlar da Kutlu Doğum Haftası'na özel pek çok dua ve ibadetlerle birlikte karşılayabilirler.

KUTLU DOĞUM HAFTASI'NDA YAPILACKA İBADETLER NELERDİR?

-Kutlu Doğum Haftası'ndan öncelikli olarak bol bol Salat-ü selam getirebiliriz.

-Hadisi şerifleri okuyabiliriz.

-14-20 Nisan arasında Kuran-ı Kerim birçok kez okunabilir.

-Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılıp, iki salat arasında mutlaka kabul olan duamızı yapabiliriz.

-Kuran okuyup önce Peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya ve sonra diğer peygamberlere hediye edebiliriz.

-Hz. Muhammed'in anıldığı sohbetlere, etkinliklere katılabilirsiniz.

