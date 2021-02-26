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Kutup ayıları yemek için 3 gün yüzüyor, açlıktan ölüyorlar!

26.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Kutup ayıları yemek için 3 gün yüzüyor, açlıktan ölüyorlar!

Küresel ısınmayla birlikte Kuzey Kutbu’nda yaşanan buz kaybı kutup ayılarının yok oluşunu daha da hızlandırdı. Foklara ulaşmak için 3 gün yüzmek zorunda kalan ayıların açlıktan öldüğü belirtildi.

Küresel ısınmayla ve iklim değişikliği Kuzey Kutbu’ndaki hayvanları tehdit etmeye devam ediyor. Milliyet gazetesinin yer verdiği, İngiliz Deneysel Biyoloji Dergisi’nde (The Journal of Experimental Biology) yayımlanan bir makale, Kuzey Kutbu’ndaki buz kaybının kutup ayılarını ve deniz gergedanlarını hayatta kalmak için 4 kat daha fazla enerji kullanmaya zorladığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kutup yaşamı için mükemmel bir şekilde evrimleşen tepe yırtıcılarının, yaşam alanlarının küçülmesinin adaptasyonlarının giderek buzsuz bir Kuzey Kutbu’na daha az uygun hale geldiğini söyledi.

Makalede, çoğunlukla foklarla beslenen kutup ayılarının avlandıkları buzulun 1979’dan bu yana her on yılda bir yüzde 13 oranında küçülmesinin, artık foklara ulaşmak için 3 gün yüzmek zorunda kalmalarına ve açlıktan ölmelerine sebep olduğu belirtildi.

DENİZ GERGEDANLARI BOĞULUYOR

Deniz gergedanlarının avlanmak amacıyla okyanusa dalmak için depolayacağı oksijeni aldıkları buzul deliklerinin buz hareketi nedeniyle kolayca kaybolduğunu belirten uzmanlar, deniz gergedanlarının boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Makalenin ortak yazarı olan ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Terrie Williams, “Kuzey Kutbu dünyası artık bu hayvanlar için çok daha öngörülemez” dedi. Araştırmacılar, kutup ayıları ve deniz gergedanlarının sayısındaki düşüşün diğer buza bağımlı memeliler ve avları üzerinde zincirleme bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Daha önce yapılan araştırmalar, doğada sayıları 25 bine kadar gerileyen kutup ayılarının soyunun 2100 yılına kadar tükenebileceğini ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma

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