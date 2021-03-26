Kutup soğuklarının vurduğu Teksas'ta ölü sayısı 111'e çıktı

Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor.

Aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle Şubat ayından bu yana 111 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Teksas'taki can kayıplarının önemli bir kısmının 'hipotermi' kaynaklı, bir kısmının ise yollardaki buzlanmadan kaynaklı trafik kazaları ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şiddetli fırtınalar nedeniyle eyalette bir süre yaklaşık 4 milyon haneye elektrik ve içme suyu hizmeti verilmediğine dikkat çekilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



