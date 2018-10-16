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Kuveyt Türk'e "En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk, Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta "Türkiye'nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçilirken, bankanın yüzde 100 iştiraki KT Bank AG de "Avrupa'nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülüne layık görüldü - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Ülkemizin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak yeni teknolojiler ve ürünler sunmaya devam edeceğiz. 2019'un ilk çeyreğinde beşinci şubesini Münih'te açmayı hedeflediğimiz KT Bank AG tarafında, uzun vadede diğer Avrupa ülkelerinde de faizsiz finansal sisteme erişimi artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, 189 ülkede okuyucuyla buluşan Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta iki ödüle birden layık görüldü.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, New York merkezli Global Finance dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta "Türkiye'nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi.

Bu yıl 20'ncisi Endonezya'da düzenlenen törende Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya'da kurulan KT Bank AG ise "Avrupa'nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, World's Best Banks Awards'ın bankacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olduğunu kaydetti.

Hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki faaliyetlerinin kıymetli bir ödülle taçlandırılmasının tüm Kuveyt Türk ailesini son derece mutlu ettiğini belirten Uyan, "Gelecek yıl Kuveyt Türk'ün kuruluşunun 30. yılını kutlayacağız. Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz 1989 yılından bu yana çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli, süratli hizmet sunan ve sürekli eğitim ve gelişimi kendine ilke edinen bir katılım bankası olarak sektörümüze öncülük ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanına yayılan 411 şubemizle müşteri odaklı hizmet modeli sunarken, finansman ihtiyacı olan birey ve firmaların gerçek ticarete konu olan ihtiyaçlarını fonlamayı sürdürerek reel ekonomiye destek veriyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Stratejik önem verdikleri alanlardan birinin dış ticaret olduğunu aktaran Uyan, dış ticaret ürünlerini sürekli geliştirip çeşitlendirerek müşterilerine hem destek olduklarını, hem de Türkiye'nin döviz gelirlerinin artmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Yalnızca Kuveyt Türk ve sektörün değil, ekonominin büyümesinde de büyük bir pay sahibi olacağına inandıkları dijital dönüşüme büyük önem verdiklerine işaret eden Uyan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak yeni teknolojiler ve ürünler sunmaya devam edeceğiz. Öte yandan, yurt dışındaki faaliyetlerimizi yüzde 100 iştirakimiz olan KT Bank AG ile sürdürüyoruz. Merkezi Frankfurt'ta bulunan KT Bank AG'nin bu şehrin yanı sıra Berlin, Mannheim ve Köln'de de şubeleri bulunuyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde beşinci şubemizi Münih'te açmayı hedefliyoruz. KT Bank AG, Temmuz 2015'te bankacılık işlemleri gerçekleştirmeye başladı. Kuruluşunun üzerinden bu kadar az zaman geçen ve henüz dört şubesi olan bankamızın kendi alanında Avrupa'nın en iyisi seçilmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. KT Bank AG tarafında uzun vadede diğer Avrupa ülkelerinde de faizsiz finansal sisteme erişimi artırmayı hedefliyoruz."

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