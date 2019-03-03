İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği Ankaralılar Buluşması'na katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, önemli bir seçime gidildiğini ifade etti. Bu seçime "beka" dediklerini belirten Soylu, Türkiye'yi büyütmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Biz, 'Türkiye bir dünya ülkesi' iddiasını dillendiriyoruz. Bunu söylemek için ayakları üstünde duran güçlü bir Türkiye, kuvvetli bir Türkiye lazım, onun için beka diyoruz." diye konuştu.

Kendisini dinleyen kalabalıktan 31 Mart akşamı için destek istediğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 40- 50 yıllık, 70 yıllık bir medeniyetin evlatları değiliz. 2 bin 200 yıldır devlet idare ediyoruz. Öyle 3-5 tane çakala, çapulcuya, bu ülkenin yarınlarını bırakacak bir anlayışımız yoktur. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber salonlarda, miting alanlarında, televizyonlarda, her tarafta açık açık birlikteliğimizi ve ittifakımızı beka meselesi deyip ortaya koyuyoruz ama karşımızdakiler kapının önünde başka, kapının arkasında başka bir birliktelik ortaya koyuyorlar. Bu samimiyetsizliğe ve Türkiye'nin başını belaya sokacak bu anlayışa, Ankaralı hemşehrilerimizin bir 'dur' demesini istiyoruz."