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Kuyumcudan yaklaşık 50 bin TL’lik altın çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 06:42 | Son Güncelleme

Denizli’de kuyumcunun kapısını kırarak içeri giren ve çaldığı yaklaşık 50 bin TL’lik altınlarla yaya olarak kaçmak isterken gece bekçileri tarafından yakalanan soyguncunun kimliği belli olurken, şahıs polisteki ilk ifadesinde soygunu prematüre doğan bebeğinin ameliyat masrafları için gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.Gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanında bulunan Belediye İş Hanı’nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T., (29) isimli şahıs kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi.

Kuyumcudan yaklaşık 50 bin TL’lik altın çalındı

Denizli’de kuyumcunun kapısını kırarak içeri giren ve çaldığı yaklaşık 50 bin TL’lik altınlarla yaya olarak kaçmak isterken gece bekçileri tarafından yakalanan soyguncunun kimliği belli olurken, şahıs polisteki ilk ifadesinde soygunu prematüre doğan bebeğinin ameliyat masrafları için gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.
Gece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanında bulunan Belediye İş Hanı’nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T., (29) isimli şahıs kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.’yi yakaladı. Şahsı gözaltına alan gece bekçileri soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile ola yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları kolye, küpe ve yüzükten oluşan 100’ e yakın parça altının çalındığını tespit etti. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi.

Polis gece karanlığından ellerinde fenerlerle sokakta altın aradı
Kovalamaca esnasında soyguncunun sokaklara düşürdüğü altınlar ise polis ekipleri tarafından toplanarak delil torbalarına konuldu. Yaklaşık 1 saatte gece karanlığından fener yardımı ile toplanan altınlar kuyumcuya teslim edildi. Kuyumcu çalışanları ise toplanan altınları delil torbasında çıkarıp sayarak yerine yerleştirdi. Olay yerine gelen Denizli Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım ise kuyumcu dükkanı çalışanlarına yardımcı olarak olay hakkında bilgi aldı.

Soyguncunun ilk ifadesi!
Soygun gerçekleştiren ve kaçarken yakalanan Abbas T., isimli şahıs emniyetteki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, soygunu hastanede prematüre doğduğu için ameliyat olması gereken bebeğinin ameliyat masrafları için gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Kuyumcudan yaklaşık 50 bin TL’lik altın çalındı

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