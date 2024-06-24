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Kuzenini öldüren kişiden şaşırtan savunma: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle ateş ettim

24.06.2024 18:39
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Adana'da bir kuzenini öldürüp diğer kuzenini ağır yaralayan Abdulsamet Çiçeklidağ, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında verdiği ifadeyle herkesi şoke etti Çiçeklidağ "Engelli teyzemin evini biz satın aldık. Evi kendisinin aldığını iddia eden diğer teyzem, oğulları Serkan ve Erkan’a ‘bunları öldürün’ diye bağırdı. Kuzenlerim babama, teyzem de anneme saldırınca panikle ateş ettim" dedi.

Kuzenini öldüren kişiden şaşırtan savunma: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle ateş ettim

Adana'da akrabaların arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kuzenlerini vuran şahsın ifadesi şaşırttı. Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde 22 Ekim 2023’te iddiaya göre, Abdulsamet Çiçeklidağ, babası Mustafa Çiçeklidağ (53) ile birlikte aynı sitede oturan kuzenleri Serkan ile Erkan Gelen’in evine gitti. Burada kuzenler arasında engelli teyzelerinin evi için çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gelen kardeşler, çıkan arbedede enişteleri Mustafa Çiçeklidağ’ı darp etti. Bunun üzerine Abdulsamet Çiçeklidağ, evden getirdiği pompalı tüfekle kuzenlerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Erkan Gelen’in göğsüne, Serkan Gelen’in ise kol ve kalçasına isabet etti. Gelen kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Çiçeklidağ ise kaçtı. Erkan Gelen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olaydan sonra yakalanan Abdulsamet Çiçeklidağ ile firari babası Mustafa Çiçeklidağ hakkında Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu Abdulsamet Çiçeklidağ bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

"TEYZEM OĞULLARINA 'BUNLARI ÖLDÜRÜN' DİYE BAĞIRINCA PANİKLEYİP ATEŞ ETTİM"

Şikayetçi Serkan Gelen ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada sanık Abdulsamet Çiçeklidağ, suça konu olan evi engelli teyzelerine kendilerinin satın aldığını iddia ederek, “Olay günü markete gittiğimizde engelli teyzeme evi kendisinin aldığını iddia eden diğer teyzem bize küfretti. Kendi çocukları Erkan ve Serkan’a ‘Bunları öldürün’ diye bağırdı. Kuzenlerim babama, teyzem de anneme saldırdı. O anda panikleyip tüfeği alarak ateş ettim. Babam bana kuzenlerimi öldürmem için bir şey demedi. Ben aileme karşı saldırıyı durdurmak için ateş ettim. Kimseyi öldürme kastım yoktur” ifadelerini kullandı

'EVİN TAKSİTLERİNİ ONLAR DEĞİL BEN ÖDEDİM'

Oğullarından biri öldürülen biri de yaralanan M.Ç. ise sanıklardan şikayetçi oldu. Eşinden boşandığını belirten M.Ç., “Benim engelli kız kardeşime Havutlu TOKİ’de ev çıkmıştı. Ben aynı zamanda engelli kardeşimin vasisiyim. Evin taksitlerini ben ödedim. Katil zanlısının annesi olan kız kardeşim, engelli kardeşime ait olan evi isteyip tehdit etti. Olay günü, markette kendileri ile karşılaştık. Kardeşim oğlu Abdulsamet Çiçeklidağ’a, ‘Erkan ve Serkan’ı öldür’ diye talimat verdi. Oğullarımın yaralandığını gördüm” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan firari Mustafa Çiçeklidağ’ın yakalanması için duruşmayı erteledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Adana kuzen
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