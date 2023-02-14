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Kuzey Anadolu fay hattı nerelerden geçer? İstanbul'da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

14.02.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Anadolu fay hattının nerelerden geçtiği merak ediliyor. "Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası ülke yasa bürünmüş durumda. Olayın meydana gelişinden bu yana gündemde deprem konusu yer alıyor. Marmara bölgesinde büyük şiddete bir depremin beklendiği Kuzey Anadolu fay hattı yeniden gündeme geldi. Peki, Kuzey Anadolu fay hattı nerelerden geçer? İstanbul'da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

Kuzey Anadolu fay hattı nerelerden geçer? İstanbul'da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay hattında yer alan illerden biri. Bilindiği üzere İstanbul'da son büyük depremi 1509 yılında meydana geldi ve yeni bir büyük depremin yaşanması da olası. Bu durumda Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan iller araştırılma konusu oldu. İşte Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden geçen iller...

KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA BULUNAN İLLERİN DEPREM RİSKİ

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

türkiye fay hattıı

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

deprem haritası

İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

istanbul risk haritası

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

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