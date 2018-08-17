Kuzey Ege'de bayram tatili alarmı

Kuzey Ege'nin turizm cennetleri olan Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayarak, Edremit Körfezi boyunca Ayvalık'a kadar uzanan sahillerde 9 günlük bayram tatili alarmı verildi. Tatil öncesi konaklama tesisleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek 9 günlük Kurban Bayramı tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizmciler, tatilcilerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı yaşamamaları için önceden rezervasyon yaptırmalarını istedi.

KUZEY Ege'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek bayram tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kuzey Ege'deki turizmciler, tatile geleceklerin, feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını istedi. Konaklama tesislerinde yer kalmayınca, tatilciler zeytinlikler içerisine kurulan bungalov tarzı evler ve çadır kamplara ilgi göstermeye başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada'da 7 bin, Gökçeada'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Bayram tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Turizmciler, erken rezervasyon uyarısı yaptı. Genel olarak konaklama fiyatlarının ise kişi başı 150 TL ile 500 TL arasında değiştiği belirtildi.

YER KALMADI, ÇADIR KAMPLARA İLGİ ARTTI

Bölgedeki konaklama tesislerinde yer bulamayanlar veya biraz daha ekonomik tatil planlayan vatandaşlar ise çadır kamplara ve bungalov tarzı evlere talep göstermeye başladı. Ayvalık'tan Küçükkuyu'ya kadar olan sahil bandında daha çok zeytinlikler içinde oluşturulan çadır kamplar ve bungola tarzı evlere rezervasyonların oldukça fazla olduğu gözlendi.

TATİLCİLER DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARACAK

Tatilciler; Ayvalık’ta Şeytan Sofrası, Cunda Adası, Sarımsaklı Plajı, Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu ve Pınar adalarını gezerek tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Edremit Körfezin'de ise sahilin neredeyse tüm bölümlerinde denize girebilecek tatilciler, Kazdağlarının da doğal güzelliklerini yaşayabilecek.