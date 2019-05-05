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KUZEY IRAK ŞEHİTLERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik İlçesi Distepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik İlçesi Distepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı. Hakkari'nin Derecik İmçesinin Irak sınır hattında bulunan 34:Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 4. Hudut Taburu 3. Hudut Bölüğü emrinde Diztepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce dün yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Adana ili İmamoğlu içesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan(28), Konya ili Ilgın ilçesine nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış(25) ve Afyon'un İscehisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Servet Akkuş(25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Karaaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcıları Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker, polis ve şehitlerin yakınları katıldı.
Törende şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit askerlerin özgeçmişlerinin ardından dualar edildi. Askerler ve Özel Harekat polisleri tarafından tekbirler getirilerek helikoptere konulan Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş'un Türk bayrağına sarılı tabutları helikopterle Yüksekova'ya, oradan da uçakla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana, Konya ve Afyonkarahisar'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitlerin tören alanına getiririlişi

-Şehitler

-Saygı duruşu

-Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililer

-Duaların yapılması

-Uğurama

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/HAKKARİ,(DHA)

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