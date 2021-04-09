Kuzey İrlanda'da şiddet olayları devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşması gereği Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı 29 Mart'ta başlayan olaylar sürüyor.

'YILLARDIR GÖRÜLMEYEN BÜYÜKLÜKTE'

Polisin "yıllardır görülmeyen büyüklükte" olduğunu söylediği şiddet eylemleri, yapılan tüm çağrılara rağmen durmadı.

Perşembe gecesi bir kez daha sokağa çıkan birlik yanlıları, polise molotofkokteyli, havai fişekler ve taşlarla saldırırken, polis de 6 yıl sonra ilk kez TOMA kullandı.

Birlik yanlılarınca başlatılan şiddet olayları ayrılıkçı bölgelere de sıçradı. Tarafları ayıran ve "barış duvarı" olarak bilinen Shankill Yolu'nun her iki tarafında da göstericilerle polis karşı karşıya geldi.

'BİRİLERİ ÖLMEDEN ŞİDDETİN DURDURULMASI GEREKİYOR'

Kuzey İrlanda Adalet Bakanı Naomi Long, olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "iki tarafı ayıran alanlarda daha fazla şiddet görmenin üzücü olduğunu" belirtirken, "Şiddet hiçbir işe yaramaz. Sadece çok daha iyisini hak eden yerel halkın kapısına korku ve endişe getiriyor." dedi.

Birlik yanlısı İttifak Partisi lideri de olan Long, "birileri ölmeden şiddetin durdurulması gerektiğini" vurguladı.