HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemeleri!

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemeleri!

18.12.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. 2022 başından beri, 60'ı aşkın füze fırlatıldı.

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemeleri!

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05'te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir." ifadesi yer aldı.

Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.

1

BU YIL 60'I AŞKIN FÜZE FIRLATTI

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Yonhap ajansı, Kuzey Kore'de dün, eski lider Kim Jong-Il'in ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.

2

Öte yandan Güney Kore'de konuşlu "ABD Kuvvetleri Kore" (USFK) bünyesinde hafta içinde, "ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı" kurulmuştu.

Kuzey Kore tüm dünyayı şaşırttı! İlk görüntüsü ortaya çıktı Kuzey Kore tüm dünyayı şaşırttı! İlk görüntüsü ortaya çıktı

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den kritik hamle! Savaşın seyrini değiştirecekPutin'den kritik hamle! Savaşın seyrini değiştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar
Türkiye'de ilk kez kurulacak! O şehri seçtiler...Türkiye'de ilk kez kurulacak! O şehri seçtiler...
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore füze

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Binlercesi ele geçirildi! Tutuklandılar! Aralarında beyin cerrahı da var

Binlercesi ele geçirildi! Tutuklandılar! Aralarında beyin cerrahı da var

Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.