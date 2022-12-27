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Kuzey Kore İHA'sı Seul üzerinde uçtu! Savaş uçakları ve helikopterler peş peşe havalandı

27.12.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre, Güney Kore'nin düşüremediği Kuzey Kore İHA'larından biri başkent Seul'e kadar uçtu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İHA'nın bir süre başkent üzerinde uçtuktan sonra ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore İHA'sı Seul üzerinde uçtu! Savaş uçakları ve helikopterler peş peşe havalandı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı.

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Yonhap'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.

BAŞKENT ÜZERİNDE UÇTU

Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği aktarıldı.

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Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulandı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.

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BİR UÇAK DÜŞTÜ

Operasyona katılan bir "KA-1" tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Koreli askeri uzmanlar, son dönemlerde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'nin bu girişimini açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu. (AA)

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Güney Kore Kuzey Kore

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