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Kuzey Kore, koronavirüs olmadığını söylese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 22:12 | Son Güncelleme

Resmi kaynaklar üzerinden koronavirüs salgınının ülkeye uğramadığını ileten Kuzey Kore "gizlice uluslararası yardım istiyor". Uzmanlar, salgının ülkede korkunç sonuçları olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kuzey Kore, koronavirüs olmadığını söylese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Ülkede hiç kimsenin virüse yakalanmadığı yönündeki resmi iddiaya rağmen, Kuzey Kore'nin koronavirüs pandemisi sırasında uluslararası yardım istediği iddia edildi. The Financial Times’a göre, yetkililer test kapasitelerini artırmak için, dünyanın pek çok yerindeki bağlantılarından gizlice yardım istiyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, gazeteye şunları söyledi:
Hükümetin Kovid-19 için test kitleri var ve bunları nasıl kullanacaklarını biliyorlar fakat (kitlerin sayısı) yeterli değil.
Yetkililerin kuruluşlardan yardım istediği ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugüne kadar ülkede resmi olarak teyit edilmiş herhangi bir koronavirüs vakası bulunmamasına rağmen, virüse karşı sıkı önlemler aldı.

SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR

Yabancı uzmanlar, virüsün ortaya çıktığı Çin ve çok sayıda vakanın görüldüğü Güney Kore’ye komşu olduğunu düşünerek, Kuzey Kore’nin bu iddiasına şüpheyle yaklaşıyor.

Yabancı turistlere yasak getiren Kuzey Kore, ülkeye giriş noktalarındaki sağlık taramalarını yoğunlaştırdı ve sağlık çalışanlarını halkı izlemeleri ve semptom gösterenleri izole etmeleri için harekete geçirdi.

Binlerce kişinin karantina altına alınması talimatı verilirken, ülkenin Çin’le arasındaki sınırda trafik akışı büyük ölçüde kısıtlandı.

Kim ayrıca pandemi esnasında yeni bir hastanenin “en kısa sürede” kurulması yönünde talimat verdi.

Uzmanlar, Kuzey Kore’deki bir salgının, ülkenin zayıf sağlık sistemi ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle birlikte, korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüsle mücadelede yardım etmeyi teklif eden bir mektubu Kim'e gönderdiğini ileri sürdü.


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Kuzey Kore Kuzey Kore koronavirüs

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