Kuzey Kore, koronavirüs olmadığını söylese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Ülkede hiç kimsenin virüse yakalanmadığı yönündeki resmi iddiaya rağmen, Kuzey Kore'nin koronavirüs pandemisi sırasında uluslararası yardım istediği iddia edildi. The Financial Times’a göre, yetkililer test kapasitelerini artırmak için, dünyanın pek çok yerindeki bağlantılarından gizlice yardım istiyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, gazeteye şunları söyledi:

Hükümetin Kovid-19 için test kitleri var ve bunları nasıl kullanacaklarını biliyorlar fakat (kitlerin sayısı) yeterli değil.

Yetkililerin kuruluşlardan yardım istediği ileri sürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bugüne kadar ülkede resmi olarak teyit edilmiş herhangi bir koronavirüs vakası bulunmamasına rağmen, virüse karşı sıkı önlemler aldı.

SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR

Yabancı uzmanlar, virüsün ortaya çıktığı Çin ve çok sayıda vakanın görüldüğü Güney Kore’ye komşu olduğunu düşünerek, Kuzey Kore’nin bu iddiasına şüpheyle yaklaşıyor.

Yabancı turistlere yasak getiren Kuzey Kore, ülkeye giriş noktalarındaki sağlık taramalarını yoğunlaştırdı ve sağlık çalışanlarını halkı izlemeleri ve semptom gösterenleri izole etmeleri için harekete geçirdi.