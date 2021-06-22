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Kuzey Kore lideri Kim’in kardeşi Kim Yo-Jong: ABD hayal kırıklığına uğrayacak

22.06.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim’in kardeşi Kim Yo-Jong: ABD hayal kırıklığına uğrayacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "ABD tarafıyla hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olmalıyız" çağrısı, ABD'li yetkililerin müzakere umutlarını yeşertmişti. Kuzey Kore yönetiminde etkin isimlerden biri olarak görülen Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan ABD'ye "beklentiye girmeyin" sinyali geldi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR"

Kız kardeş Kim, müzakere beklentilerinin ABD'yi daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını kaydetti. Kim Yo Jong, "Görünüşe göre ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor. Bu beklenti, onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacak" ifadelerini kullandı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "hem diyalog hem de yüzleşme" çağrısını müzakereler açısından "ilginç bir sinyal" olarak değerlendirmişti. (İHA)

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