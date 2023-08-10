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Kuzey Kore lideri Kim talimatı verdi! Savaş sesleri yükseliyor: Seul'u işaret ederek...

10.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ve Güney Kore'nin geniş çaplı bir askeri tatbikata hazırlanması üzerine kritik bir adım attı. Kim, orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim talimatı verdi! Savaş sesleri yükseliyor: Seul'u işaret ederek...

ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştireceği büyük çaplı askeri tatbikata karşı Kuzey Kore tarafından flaş adım geldi. Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaşa hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü.

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SEUL'U İŞARET ETTİ...

Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken "önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin bir karar imzaladı.

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Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilikle konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi.

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Öte yandan, KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor.

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GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu.

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Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı. (AA)

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Güney Kore Kuzey Kore abd

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