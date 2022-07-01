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Kuzey Kore'nin "sıradışı" koronavirüs iddiası olay yarattı! Ülkede görülen salgının kaynağını açıkladılar

01.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Kuzey Kore'nin ortaya attığı koronavirüs iddiasını konuşuyor. Bir süredir koronavirüs ile mücadele eden Kuzey Kore, ülkede patlak veren Kovid-19 salgınının kaynağını açıkladı. Kim Jong-Un liderliğindeki ülke, koronavirüs salgınının başlangıcı için "ezberbozan" ve "sıradışı" bir suçlamada bulundu. Salgının yaklaşık ilk iki yılı boyunca tek bir vakaya rastlanmadığı konusunda ısrarcı olan ülke, ilk vakasını 12 Mayıs'ta açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin "sıradışı" koronavirüs iddiası olay yarattı! Ülkede görülen salgının kaynağını açıkladılar

Kuzey Kore'nin ortaya attığı koronavirüs iddiası gündem oldu. Kovid-19 salgınının yaklaşık ilk 2 yılında ülkede virüse rastlanmadığını savunan ve ilk enfeksiyonu geçtiğimiz 12 Mayıs'ta resmi olarak doğrulayan Kuzey Kore, Kovid-19'un ülkedeki yayılma rotasının tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kore, yaptığı açıklamayla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.

YABANCI CİSİM İLE TEMAS ETTİKTEN SONRA...

Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) bugün yer alan haberde, Kangwon Eyaleti'nin Kumgang ilçesindeki Ipho-ri bölgesine işaret edilerek, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir anaokulu öğrencisinin Nisan ayı başlarında bölgedeki bir yabancı cisim ile temas ettikten sonra semptom gösterdiği ve test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi. Ayrıca bölgeden başkente gelen birkaç kişide Nisan ayı ortasında ateş belirtisi gözlendiği kaydedilen haberde, ilk kez Ipho-ri bölgesinde bir grup ateşli hastanın ortaya çıkmasıyla, temaslı kişiler arasındaki vakalarda keskin bir artış yaşandığına değinildi.

Kuzey Kore

RÜZGÂRA VE BALONLARA DİKKAT UYARISI

Acil Durum Salgın Önleme Merkezi'nin, sınır hattında bulunan bölgelere yönelik rüzgâr ve diğer iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı cisimlere karşı dikkatli olma talimatı yayınladığı vurgulanan haberde, halka da buldukları yabancı cisimlerden uzak durmaları ve ilgili birimlere bilgi vermeleri çağrısında bulunuldu.

SALGINA BALONLAR MI NEDEN OLDU?

KCNA, habere konu olan yabancı cisimleri net olarak tanımlamasa da uzmanlar Güney Kore'deki Pyongyang karşıtı sığınmacı gruplar tarafından balonlarla gönderilen propaganda afişleri, taşınabilir radyolar ve yabancı para banknotlarına atıf yapıldığı yorumunda bulundu.

Kim Jong

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GÜNEY KORE'Yİ SUÇLADI

Ayrıca Kovid-19 krizini dolaylı da olsa Seul ile ilişkilendiren Pyongyang'ın, bu yolla bildiri gönderen aktivistlere ve Güney Kore'ye karşı halkta antipati uyandırmayı ve halkı propaganda malzemelerini almaktan caydırmayı amaçladığı ifade edildi.

VAKA SAYISI 5 BİN ALTINA DÜŞTÜ

KCNA ayrıca, Kovid-19 vakalarının günlük sayısının 2 gün boyunca 5 binin altında kaldığını duyurdu. Son 24 saatte 4 bin 570 kişinin belirti gösterdiği ifade edilirken, toplam şüpheli vaka sayısının 4 milyon 744 bin 430'a yükseldiği açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore balon koronavirüs
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