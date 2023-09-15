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Kuzey Kore-Rusya arasındaki silah anlaşması sonrası Pentagon'dan kritik açıklama! "Ukraynalıları öldürmekle eşdeğer..."

15.09.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan silah tedarik anlaşması sonrası uluslararası camiadan gelen tepkiler devam ediyor. Pentagon cephesinden Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteğini içeren anlaşma sonrası flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bu desteğin Ukrayna savaşını uzatacağı belirtilerek, "Masum Ukraynalıları öldürmekle eşdeğer" ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore-Rusya arasındaki silah anlaşması sonrası Pentagon'dan kritik açıklama! "Ukraynalıları öldürmekle eşdeğer..."

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlayacağı ihtimallerine ilişkin Singh, "Rusya'yı bu sebepsiz savaşta destekleyen herhangi bir ülkenin sadece Ukrayna'daki çatışmaları uzatacağını değil aynı zamanda bunun Ukraynalı masum sivilleri öldürmekle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz." yorumunu yaptı. Singh, Kuzey Kore'yi daha önce bu konuda defalarca uyardıklarını anımsatarak, "Kuzey Kore'yi Rusya ile bir silah anlaşmasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı. Rusya Savunma Bakanı Seygey Şoygu'nun Kuzey Kore ile ortak tatbikat yapılabileceği yönünde soru sorulması üzerine ise Singh, bunun ABD-Japonya-Güney Kore ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

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GÜNEY KORE, KUZEY KORE-RUSYA ASKERİ TATBİKATINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülke arasında gerçekleşebilecek muhtemel bir askeri tatbikatın yakından takip edildiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, iki ülke liderinin Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'ndeki görüşmesinin akabinde Pyongyang ve Moskova arasındaki askeri işbirliği ihtimallerine dair artan endişelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

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Jeon, söz konusu askeri işbirliği endişelerine dair "Böyle tahminler vardı ve ihtimali göz önünde bulundurarak bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki muhtemel silah anlaşmalarına karşı uyaran Jeon, böyle bir durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceğini vurguladı.

Jeon, konuya ilişkin "BMGK kararlarını ihlal eden kısımlar olabilir ve Rusya bunu zaten biliyor. Umarım (Rusya) bunlara uyar ve sanırım bekleyip görmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

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KİM VE PUTİN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Yeni üsteki tesisleri gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirten Kim, çok özel bir zamanda uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti. (AA)

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