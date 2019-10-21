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Kuzey Makedonya Başkanı Zaev, Stoltenberg ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Başkanı Zaev, Stoltenberg ile görüştü

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Makedonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zaev ve Stoltenberg, görüşmede Avrupa Birliği'nin (AB) Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin ertelenmesi yönündeki kararı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Başbakan Zaev görüşmede, Kuzey Makedonya tarafından tüm şartların yerine getirilmesine rağmen AB'nin tam üyelik müzakerelerini onaylamaması yönündeki bu tarihi yanlışından dolayı, vatandaşların uğradığı hayal kırıklığını iletti." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, ülkenin iki en büyük stratejik hedeflerinden biri olan AB üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi ve ülkedeki tüm kurumlarda Avrupa değerlerinin uygulanması için reformların yapılmasına etki etmemesi gerektiğini dile getiren Zaev, NATO'nun ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu yönünde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Zaev, Kuzey Makedonya'nın İttifakın tam üyelik sürecinin tamamlanması yönündeki taahhüdünü sürdürdüğünü vurguladı.

Ayrıca Zaev, dün Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin öncülüğünde ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla düzenlenen liderler toplantısı ve bu toplantıda, ülkede 12 Nisan 2020'de erken genel seçimlerin düzenlenmesi yönünde varılan uzlaşı hakkında Stoltenberg'i bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Jens Stoltenberg Kuzey Makedonya NATO zoran zaev

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