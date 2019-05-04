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Kuzey Makedonya yarın ikinci tur için sandık başına gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova yarışacak - Seçimlerin geçerlilik kazanması için en az yüzde 40 katılım gerekiyor

Kuzey Makedonya'da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek.

21 Nisan'da yapılan seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci turda toplam 1 milyon 808 bin 131 kayıtlı seçmenin oy hakkı bulunuyor. Oy kullanma işlemi yarın sabah yerel saatle 07.00'de başlayacak, saat 19.00'da sona erecek.

Seçimin 21 Nisan'daki ilk turunda resmi sonuçlara göre Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova da yüzde 42,25'ini almıştı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,60'da kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 41,67 olarak gerçekleşmişti.

Yeterli katılım oranına ulaşılamaması durumunda ise 40 gün içerisinde yeniden seçim takviminin ilan edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, seçim sonuçlarının geçerlilik kazanması için gerekli olan yüzde 40'lık katılım barajının bir sonraki seçimler için düşürülmesi amacıyla anayasa değişikliği veya mecliste cumhurbaşkanını seçme gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Böyle bir durumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar görevi meclis başkanının yürüteceği belirtiliyor.

Mevcut cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı seçimi Kuzey Makedonya

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