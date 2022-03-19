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  4. Kuzey Marmara Otoyolu’nda tehlikeli anlar! Makas atan sürücü herkesin canını hiçe saydı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tehlikeli anlar! Makas atan sürücü herkesin canını hiçe saydı

19.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu’nda makas atarak sosyal medya da yayınlayan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şahsa toplam 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımları mevkiinde 15 Mart günü meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan makas atarak trafiği tehlikeye düşürülmesi olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Görüntülerin incelenmesi sonucu plaka bilgileri tespit edilen araç sürücüsünün R.O. isimli şahıs olduğu belirlendi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili sürücü şahsa Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 TL, araç sahibi olan şahsa ise “Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak” suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda iki şahsa 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü R.O. isimli şahsa “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

(İHA)

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