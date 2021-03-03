Kuzuların anneleriyle buluşma anı

Doğal güzellikleriyle öne çıkan 3 bin rakımlı Munzur, Yılan, Buyer, Hel ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli'de, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Kentte sayıları 500 ila 1000 arasında değişen çok sayıda koyun sürüsüne bakan göçerler de yılın her döneminde sahip oldukları sürülerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kar kış, yağmur çamur demeden büyük çaba harcıyor.

Her koşulda koyunlarıyla ilgilenen göçer aileler, ilkbahar ve yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkarken, sonbahar ve kış mevsimini de havanın daha sıcak ve kar yağışının az olduğu Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde geçirmeyi tercih ediyor.

Bu ilçelerde belli bir ücret karşılığında kiraladıkları alanlarda taş, ağaç, branda ya da çadırdan yaptıkları kışlaklarda konaklayan göçerlerin yüzü, umutla bekledikleri kuzu doğumlarının ocak-şubat döneminde gerçekleşmesiyle gülüyor. Yörede "baharın habercisi" olarak adlandırılan ve sevimli halleriyle ilgi odağı olan kuzular, birkaç haftalık oldukları için şimdilerde annelerinden ayrı bir ortamdaki ağıllarda tutularak hem ot yeme hem de su içme alışkanlığını öğrenmeleri sağlanıyor.

Kuzuların sütle beslenip gelişimlerinin daha hızlı olması için sabah ve akşam saatlerinde ağıllardan çıkarılıp anneleriyle buluşturulma anı ise renkli görüntüler oluşturuyor. KUZULAR YÜZLERCE KOYUN ARASINDA ANNESİNİ BULUYOR Konuldukları ağıl kapısının açılmasıyla koşarak sürünün arasında karışan kuzular, koku ve ses sayesinde yüzlerce koyun arasında annelerini bulup süt emiyor.

Göçerler, sürüde annesi olmayan ya da annesinin sahiplenmediği kuzuları da sütü bol koyunlara emzirtiyor ya da biberonla besliyor. Anneleriyle bir süre zaman geçiren ve emdikleri sütle karınlarını doyuran kuzular, daha sonra sahiplerince koyunların arasından alınıp "koz" adı verilen alana konuluyor. Buradaki yemliklerin içerisine doldurulan yonca, saman ve arpa ile beslenen kuzular, yaz mevsiminin gelmesiyle çobanlar tarafından verimli otlaklara sahip yaylalarda otlatılacak. Sonbaharın gelmesiyle yayladan dönen kuzuların arasından dişiler damızlık olarak sürüye katılacak, erkekler ise çevre il ve ilçelerdeki tüccarlara satılacak. 'HER BİR KOYUN VE KUZUYLA AYRI İLGİLENİYORUZ' Göçerlerden Günay Acim, AA muhabirine, koyun yetiştiriciliğinin dededen kalma bir meslek olduğunu söyledi.