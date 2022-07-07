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KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu? İşte Temmuz 2022 KYK burs ödeme tarihleri!

07.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'na birkaç gün kala çok sayıda öğrenci hesaplarına yatacak burs ve kredilerle bayram öncesi alışveriş yapmak istiyor. Peki KYK ne zaman, hangi gün yatacak? KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? İşte merak edilenler...

KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu? İşte Temmuz 2022 KYK burs ödeme tarihleri!

KYK ödeme tarihleri Kurban Bayramı'na birkaç gün kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Normal koşullarda ödemelerin yapılacağı tarih Kurban Bayramı'na denk geliyor. Bu sebeple öğrenciler "KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı, belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki KYK Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı? Konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

KYK KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATAR MI?

KYK yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına aktarılmaktadır.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı duyyuruldu. Bu sebeple bayrama denk gelmesi sebebiyle KYK ödemelerinin de öne alınması bekleniyor. Fakat konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ 2022!

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri :

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

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Kurban Bayramı KYK kurban bayramı 2022 ödeme
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