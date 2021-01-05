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KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

05.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK 500 personel alımı hangi illerde? 2021 KYK personel alımı başvuru şartları

Vatandaşların KYK memur alımı başvuruları ile ilgili araştırmaları hızlandı. KYK 500 yurt yönetim personeli alımı 4 Ocak itibarıyla başladı. Peki, başvurular ne zaman bitecek? KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK personel alımı 2021 hangi illerde olacak? İşte KYK personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bakanlığın taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli alınacak. Şimdi vatandaşlar tarafından KYK personel alımı 2021 ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak ilandaki tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B yurt yönetim personeli alınacak. KYK memur alımı 2021 hangi iller için yapılacak? İşte tüm detaylar...

KYK PERSONEL ALIMI 2021 HANGİ İLLERDE OLACAK?

2021 kyk personel alımı

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 4 Ocak 2021 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Saat 4 Ocak’ta saat 10.00’da başlayan aday başvuruları 20 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 20 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar yapabilecekler.

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KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belirlenen tarihler içerisinde adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu”nu doldurarak elektronik ortamda başvurularını yapacaklar. Bunun yanı sıra adaylar, başvuru için gerekli belgeleri, başvuru sisteminde belirtilmiş olan yerlere .jpeg formatında fotoğraf şeklinde yükleyecekler. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonu ile başvurularını tamamlayacaklar. Ayrıca basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan ya da başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

Duyuruda belirtilmiş olan esaslara uymayan, posta yolu ya da şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Müracaatlar sona erdikten sonra adayların başvuru bilgilerinde değişiklik yapılmayacak. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Başvuru işlemlerinin eksiksiz, hatasız ve duyuruda belirtilmiş hususlara uygun şekilde yapılmasından da adaylar sorumlu olacak.

KYK PERSONEL ALIMI İLANI

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURULAR İÇİN GEREKEN BELGELER

Adaylarda başvuru için olması gereken belgeler arasında son altı ay içerisinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte biyometrik fotoğraf bulunuyor. Bunun yanı sıra mezuniyet durumunu gösterir diploma ya da doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi gerekiyor. Diploma yabancı bir ülkeden alınmış ise YÖK’ten alınmış denklik belgesi isteniyor.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
  • 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
  • Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecek. Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekiyor.

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