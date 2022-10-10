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  4. KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? 81 ilde alım yapılacak!

KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? 81 ilde alım yapılacak!

10.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu’na 1200 yurt yönetim personeli alınacağını duyurdu. Bunun ardından personel alımının detayları araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. Peki KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? 81 ilde alım yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1200 personel açıklamasının ardından personel alımı tarihi ve başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. İlanda başvuru şartları ve illere göre kontenjanlar belirtildi. Peki KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak. Adaylar belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecek. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecek.

KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı ne zaman? KYK’ya 1200 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları neler? 81 ilde alım yapılacak!

KYK YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekiyor:

1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

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resmi gazete personel alımı
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