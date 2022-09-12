KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde KYK yedek yurt sonuçları erişime açılmıştı. KYK yurt sonuçları 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından duyuruldu. KYK yurt başvuru sonuçlarının bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulması sonrası "KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı?" sorusu sorgulanıyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercihleri sonucunda bir programa yerleşmiş olan ve eğitim alma hakkı kazanan öğrenciler, barınma sorununu için KYK yurtlarında konaklayacak. İlk etapta yurt çıkmayan öğrenciler, yedek yurt sonuçlarını beklemeye başladı. Bu sayede mağdur edilmeyecek öğrenciler tarafından "KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu merak ediliyor.

9 Eylül tarihinde sonlanan ilk kayıt sürecinin ardından, boşluk kalan yurtlar değerlendirilecek. Yapılacak değerlendirmelere göre yedek kontenjanlar devreye girerek öğrencilerle paylaşılacak. KYK yedek yurt sonuçları henüz belli olmadı. Ancak konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda ve KYK yedek yurt sonuçları açıklandığı sayfamızda yer vereceğiz.

