KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları, üniversite kayıt dönemi ile birlikte 3 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, heyecanla üniversite kayıt işlemlerini hallederken gidecekleri yerde kalacakları yeri temin etmek için kendilerine uygun yurtlara başvurularını yaptılar. Bu yüzden yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak merak ediyorlar. Dün, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." diyerek öğrencilere büyük müjdeyi verdi. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak. KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Geçen sene 14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında yapılan yurt başvuru sonuçları, 1 Eylül 2017'de açıklanmıştı. Yani başvurular sonrasında sonuçların açıklanması 10 gün sürmüştü. Bu sene de aynı şekilde olacak olursa KYK yurt başvuru sonuçları 20 Eylül'de açıklanabilir.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KYK yurt başvuruları henüz devam ettiği için yedek yerleştirmeler için kesin tarih yok. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra yurtların kontenjanlarına göre yedek yerleştirmeler başlayacak. Yani KYK yurt yedek yerleştirmeleri 30 Eylül'de başlayabilir. KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. "e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.