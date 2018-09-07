HABER

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.09.2018 08:04 | Son Güncelleme

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak merak ediliyor. KYK yurt başvuruları, 3 Eylül'de üniversite kayıtları ile birlikte başladı. Kredi Yurtlar Kurumu, öğrencilere bir müjde vererek bu sene yurt ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı. Üniversite kayıtları ile birlikte yurt başvurularını yapan öğrenciler, okullar açılmadan önce kalacakları yeri temin etmek için KYK yurt başvuru sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman belli olacak? Yedek yerleştirme ne zaman

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuruları, üniversite kayıt dönemi ile birlikte 3 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, heyecanla üniversite kayıt işlemlerini hallederken gidecekleri yerde kalacakları yeri temin etmek için kendilerine uygun yurtlara başvurularını yaptılar. Bu yüzden yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak merak ediyorlar. Dün, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız." diyerek öğrencilere büyük müjdeyi verdi. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Geçen sene 14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında yapılan yurt başvuru sonuçları, 1 Eylül 2017'de açıklanmıştı. Yani başvurular sonrasında sonuçların açıklanması 10 gün sürmüştü. Bu sene de aynı şekilde olacak olursa KYK yurt başvuru sonuçları 20 Eylül'de açıklanabilir.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları henüz devam ettiği için yedek yerleştirmeler için kesin tarih yok. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra yurtların kontenjanlarına göre yedek yerleştirmeler başlayacak. Yani KYK yurt yedek yerleştirmeleri 30 Eylül'de başlayabilir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz.

KYK aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
DAÜ akademisyeni Makedonya’da genç liderlere eğitim verdiDAÜ akademisyeni Makedonya’da genç liderlere eğitim verdi
DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor? DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KYK KYK yurt başvuruları Kredi Yurtlar Kurumu KYK Yurt Başvuru Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!

LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS tercih kılavuzu 2018 ÖSYM tarafından yayınlandı! DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıt için gereken belgeler nelerdir?

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

LGS 4. nakil tercih işlemleri: Yerleştirmeye esas son nakil başvurusu saat kaçta sona eriyor? (LGS 4. nakil tercih sonuçları ne zaman belli olacak?)

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!

DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman? 2018 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.