Bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim alacak. Bunun üzerinde birçok üniversite öğrencisi KYK yurtlarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. "KYK yurt başvuruları ne zaman 2021?" , "KYK yurt başvuru nasıl yapılır?" sorularının cevapları üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURULARU NE ZAMAN 2021?

2021-2022 eğitim öğretim yılı, üniversite öğrencileri için 13 Eylül'de başlayacak. Üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurtları eylül ayında faaliyetine kaldığı yerden devam edecek. KYK yurt başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama YURTKUR tarafından yapılacak. YURTKUR tarafından yapılan açıklama ile üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvuru süreçleri belli olacak. Sürece ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren ve bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar ile ara sınıf öğrencileri olacak. Yurt başvurularının başladığına dair açıklama geldiğinde öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Ancak başvurulara ve sürece dair net tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.