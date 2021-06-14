Bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim alacak. Bunun üzerinde birçok üniversite öğrencisi KYK yurtlarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. "KYK yurt başvuruları ne zaman 2021?" , "KYK yurt başvuru nasıl yapılır?" sorularının cevapları üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
2021-2022 eğitim öğretim yılı, üniversite öğrencileri için 13 Eylül'de başlayacak. Üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurtları eylül ayında faaliyetine kaldığı yerden devam edecek. KYK yurt başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama YURTKUR tarafından yapılacak. YURTKUR tarafından yapılan açıklama ile üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvuru süreçleri belli olacak. Sürece ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
Yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren ve bir üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar ile ara sınıf öğrencileri olacak. Yurt başvurularının başladığına dair açıklama geldiğinde öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Ancak başvurulara ve sürece dair net tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.
KYK yurtlarında kalacak öğrenciler için belirtilen şartlar şu şekildedir:
Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
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