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KYK YURT BAŞVURULARI ne zaman 2023? KYK yurt başvuruları başladı mı, bu yıl yurt ücretleri ne kadar? Üniversite kayıtları başlıyor!

28.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru tarihleri, üniversite kayıtlarının 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olması nedeniyle merak konusu oldu. Yayımlanan açıklamaya göre e-Devlet üzerinden e kayıt işlemi de 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2023 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı, bu yıl yurt ücretleri ne kadar?

KYK YURT BAŞVURULARI ne zaman 2023? KYK yurt başvuruları başladı mı, bu yıl yurt ücretleri ne kadar? Üniversite kayıtları başlıyor!

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken YKS tercih sonuçlarını öğrendikten sonra kayıt sürecine giren birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. KYK yurt başvuru ücreti ve detayları öğrenmek isteyenler internette inceleme yapmaya başladı. İşte, GSB KYK yurt başvuruları ile ilgili merak edilenler...

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KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl için henüz başvuru tarihi açıklanmadı.

Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GSB KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ EKRANI

üniversite kayıtları

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayımlanan duyuruya göre e kayıt da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen süre zarfında kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş olacaklar.

üniversite kayıtları

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT 2023

Üniversite e kayıt işlemi sonrası öğrenciler üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

üniversite kayıtları

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler konusunda yapılan açıklama şu şekilde:

"- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir."

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