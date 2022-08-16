KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK kredi ve bursu ne kadar?

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı YKS 2022 tercih sonuçlarının 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü adayların erişimine açılmasıyla merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, yurt ve kredi başvurusunun nereden, nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, KYK başvuru ekranı, tarihleri ve konuya ilişkin detayları internet üzerinden sorguluyor. İşte KYK burs, yurt ve kredi başvuruları ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yatıyor.

KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞAVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

