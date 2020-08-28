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KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK yurt başvurusu ne zaman sorusu sorulmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite adayları yerleştikleri üniversiteleri öğrendi. Şimdi üniversite adayları tarafından KYK burs başvuru tarihi ve KYK yurt başvuru tarihleri 2020 araştırması yapılıyor. Yurt başvuruları, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yurtkur.gsb.gov.tr resmi internet sitesinde duyuruluyor. Başvurular ise e-devlet üzerinde alınacak. Öğrenim kredisi ve burs başvuruları da her sene kamuoyuna duyurulmuş olan tarihler içinde e-devlet üstünden alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuya dair önemli açıklamalar yaptı. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? İşte tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden KYK burs başvuru tarihi 2020 ile ilgili açıklamalar yapıldı. Şimdi üniversite adayları tarafından KYK burs başvuru ne zaman 2020 sorusuna yanıt aranıyor. Yapılan açıklamaya göre sürecin Yükseköğretim Kurulunca açıklanacak olan takvime göre belirleneceği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her sene ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği burs ve yurt başvuru işlemlerinin bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvim doğrultusunda belirleneceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Şimdi KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili YÖK tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bir üniversiteye yerleşmiş olan öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2020 sorusu da soruluyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; pandemi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının gereken çalışmaları titiz bir şekilde yürüttüğü vurgulandı. Bakanlığın üniversite öğrencilerinin sağlığı, huzuru ve güvenliği için bütün tedbirleri aldığı belirtildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce her sene ağustos ayında alınan yurt başvuruları, bu sene pandemi gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulunun açıklayacağı akademik takvim doğrultusunda belirlenecek.

KYK yurt başvuruları 2020 ne zaman sorusuna yanıt olarak tarihler ve başvuruyla alakalı tüm detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesi olan gsb.gov.tr ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr üzerinden paylaşılacak. Üniversite adayları gelişmeleri Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından da takip edebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları her sene duyurulan tarihler arasında e-devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin en yakın PTT şubesine giderek e-devlet şifresi edinmeleri ve bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. KYK burs başvuru şartları doğrultusunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarıyla alakalı bazı bilgiler isteniyor. Aynı zamanda bu veriler kamu kurumlarından edinilen verilerle karşılaştırılıp teyit ediliyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından bütçe doğrultusunda belirlenen sayıdaki öğrencilere burs veriliyor. Durumları mevzuata uygun bulunan diğer öğrencilere de öğretim kredisi sağlanıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS’ye girerek bir yükseköğretim programına girme hakkı kazanan hazırlık, birinci sınıf ve ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandıktan sonra belirlenen tarihler içerisinde e-devlet üzerinden yapılıyor. Değerlendirme sonuçları ise Genel Müdürlüğün resmi internet sitesi olan sonuc.kyk.gov.tr üzerinden duyuruluyor.

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KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenciler tarafından KYK burs ücretleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Henüz KYK burs ücreti ne kadar konusunda güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak 2019 yılında lisans öğrencileri için aylık 500 TL, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 TL ve doktora öğrencileri için aylık 1500 TL idi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi ya da bursunun 500 TL’den 550 TL’ye çıkacağını duyurmuştu.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Aynı zamanda KYK yurt ödemesi de merak ediliyor. Kurumun resmi internet sitesi olan kygm.gsb.gov.tr’de yer alan bilgilere göre öğrencilerin ekonomik koşulları dikkate alınarak aylık yurt ücretinin 200 TL şeklinde belirlendiği belirtiliyor. Standardı yüksek olan özel nitelikli yurtların aylık ücretlerinin ise 215 TL ile 340 TL arasında olduğu belirtiliyor. Buna karşılık K.K.T.C’de yer alan yurtların ücretleri ise aylık 400 TL.

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